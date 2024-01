Potranno trascorrervi un massimo di 90 giorni in sei mesi

A partire da oggi, primo gennaio 2024, gli abitanti del Kosovo sono liberi di accedere senza visto ai 27 paesi dell’area Schengen. Nell’aprile dello scorso anno, il legislatore dell’Unione Europea ha dato il via libera ai cittadini kosovari di viaggiare senza visto per un massimo di 90 giorni in sei mesi. Il Kosovo, con i suoi 1,8 milioni di abitanti, era l’ultimo Paese dei Balcani occidentali e dell’Europa orientale a non avere accordi di viaggio di questo tipo con l’UE. Questa mossa aprirà le porte agli studenti e al settore commerciale. Nel video, la prima giornata di viaggi in regime ‘visa-free’ all’aeroporto della capitale Pristina.

