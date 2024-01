L'epicentro al largo della costa occidentale

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 si è verificata in Giappone, al largo della costa occidentale, al centro dell’isola di Honshu, nella prefettura di Ishikawa. I sismografi hanno registrato la scossa intorno alle 16.10 ora locale, corrispondente alle 8.10 ora italiana. L’epicentro è stato localizzato a una profondità sottomarina di 76 chilometri. Al terremoto è seguito un violento sciame sismico. Nel giro di un’ora e mezza, infatti, si sono registrati almeno 21 terremoti superiori a magnitudo 4. Immediatamente è scattata l’allerta tsunami nel Mar del Giappone, dove in sei prefetture tra Yamagata e Fukui si è registrato un moto ondoso in aumento con picchi fino a tre metri. A rischio tsunami, secondo le autorità, una vasta area larga 300 chilometri dall’epicentro del terremoto. C’è stato anche un grande incendio ritenuto correlato ai terremoti nella città di Wajima, mostrato su NTV. L’emittente pubblica giapponese NHK TV ha avvertito che i torrenti d’acqua potrebbero raggiungere i 5 metri di altezza e ha invitato le persone a fuggire il più rapidamente possibile su un’altura o sulla cima di un edificio vicino.

