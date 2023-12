Si prevede che un milione di persone guarderà lo spettacolo pirotecnico

In migliaia già pronti a Sydney, in Australia per festeggiare il capodanno. Presi d’assalto i posti migliori per assistere allo spettacolo pirotecnico del Sydney Harbour Bridge e dell’Opera House. Molti hanno portato tende e picnic e si sono sistemati sulla battigia. Secondo il sindaco Clover Moore, si prevede che un milione di persone guarderà i fuochi d’artificio di Sydney sulle rive del porto.

