I servizi di emergenza sono in allerta in tutta la Germania

La polizia tedesca ha arrestato tre persone sospettate di pianificare un attacco terroristico al Duomo di Colonia. Lo conferma la Süddeutsche Zeitung che sottolinea come i servizi di emergenza in tutto il Paese in questi giorni siano in allerta. Particolarmente severe le misure di sicurezza attorno al Duomo di Colonia dopo che le autorità di sicurezza hanno ricevuto informazioni su un possibile piano di attacco da parte di un gruppo islamico la notte di Capodanno.

