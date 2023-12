Lo spettacolo pirotecnico durerà circa 12 minuti

Sono in corso a Londra i preparativi per l’iconico spettacolo pirotecnico di Capodanno della capitale britannica. Darryl Fleming e il suo team di Titanium Fireworks stanno preparando lo spettacolo da agosto, coreografando con cura ogni elemento dell’esibizione. Fleming ha dichiarato che lo spettacolo, della durata di 12 minuti, conterrà “un buon mix eclettico di musica”, con l’obiettivo di mostrare “la diversità di Londra”. Il suo team ha caricato circa cinque tonnellate di fuochi d’artificio su chiatte nella zona est di Londra, da utilizzare per la “parte acquatica” dello spettacolo. Il resto sarà montato sul London Eye solo poche ore prima dell’inizio dei festeggiamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata