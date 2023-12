Decine e decine i passeggeri bloccati a Londra e Parigi, poiché gli Eurostar sono stati cancellati

Il tunnel sotto il Tamigi, che serve a creare i collegamenti tra Francia e Regno Unito, si è allagato per via del maltempo e delle forti piogge. I binari sono coperti d’acqua, come si vede in questi pochi secondi di immagini, rilasciate da SOUTHEASTERN RAILWAYS. Decine e decine i passeggeri bloccati a Londra e Parigi, poiché gli Eurostar sono stati cancellati.

