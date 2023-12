Il commissario dell'Unrwa Lazzarini: "Media facciano controlli incrociati sulle informazioni"

“Negli ultimi giorni, diverse dichiarazioni di funzionari israeliani hanno insinuato o ritenuto direttamente responsabile l’Unrwa per le lacune nelle consegne di aiuti nella Striscia di Gaza. Queste dichiarazioni sono state amplificate dai media israeliani e da altri media tradizionali e sociali, creando un flusso di disinformazione senza fondamento“. Lo afferma in una nota Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa).

“Con le severe restrizioni all’accesso umanitario da parte delle autorità israeliane, l’operazione umanitaria deve affrontare diverse sfide”, sottolinea inoltre Lazzarini. Inoltre afferma che “non è questo il momento di scambiarsi accuse e di promuovere la disinformazione. Il diritto umanitario internazionale è molto chiaro: lo Stato di Israele, in quanto potenza occupante, deve garantire alla popolazione l’accesso e la fornitura dei servizi di base. Allo stesso modo, tutte le parti in conflitto devono facilitare l’accesso umanitario a tutti coloro che ne hanno bisogno. Cibo, acqua, carburante e tutta l’assistenza umanitaria non devono mai essere usati come arma di guerra. Gli aiuti non devono mai essere deviati o politicizzati”. Infine, Lazzarini invita “ancora una volta i media a verificare i loro resoconti e a fare controlli incrociati sulle informazioni, comprese le dichiarazioni dei funzionari governativi, prima di pubblicare le informazioni”.

Media, giornalista ucciso in raid Israele su Nuseirat

Il giornalista di Al Quds Jabr Abu Hadros e sei membri della sua famiglia sarebbero rimasti uccisi in un bombardamento israeliano che ha preso di mira la loro abitazione nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo scrive Al Quds sul suo canale Telegram. Lo riporta Al Jazeera ricordando che, dall’inizio della guerra, secondo i dati dell’ufficio stampa del governo locale, nell’enclave sarebbero morti 106 giornalisti.

Nyt, Idf non aveva piani per fronteggiare attacco 7 ottobre

Le forze israeliane di difesa (Idf) non avevano alcun piano per fronteggiare un attacco su larga scala come quello lanciato da Hamas lo scorso 7 ottobre. Lo scrive il New York Times citando funzionari ed ex funzionari israeliani. “Non c’era alcun piano di difesa per un attacco a sorpresa”, ha spiegato Amir Avivi, ex vicecapo della Divisione di Gaza. “L’esercito non si prepara per cose che ritiene impossibili”, ha aggiunto l’ex consigliere per la sicurezza nazionale israeliana Yaakov Amidror. Per lunghe ore, afferma il quotidiano americano, l’esercito israeliano non è stato in grado di comprendere la portata dell’attacco in corso, rispondendo lentamente e in modo inefficiente, inviando squadre troppo piccole e impreparate per affrontare un assalto di massa. In mancanza di direttive o ordini chiari, molte unità sono ricorse all’utilizzo di app come WhatsApp e Telegram per raccogliere informazioni su obiettivi e persone bisognose di assistenza.

