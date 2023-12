Il video di tutti gli eventi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso

Le guerre in Ucraina e in Medioriente, l’assalto al Congresso brasiliano da parte dei sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro, i terribili terremoti in Turchia e Siria prima e poi in Marocco, la tragedia del sommergibile Titan fino all’incoronazione di Re Carlo III e la Cop28 di Dubai. Sono alcuni degli eventi che hanno segnato il mondo nel 2023 che ripercorriamo in questo video.

