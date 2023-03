Più di 1,4 milioni di persone sono state sistemate in tende, 46mila in container e altri 2 milioni evacuati in altre province

E trascorso un mese dal potente terremoto che ha devastato Siria e Turchia, causando la morte di oltre 50mila persone. Centinaia di migliaia di sopravvissuti continuano ad avere bisogno di aiuti umanitari, tra cui alloggi e servizi igienici. Lo ha riferito Alvaro Rodriguez, funzionario dell’Onu in Turchia. Sono 214mila gli edifici che sono stati distrutti o danneggiati e tantissime le persone rimaste senza una casa. Secondo i dati del governo di Ankara circa 2 milioni di sopravvissuti sono stati evacuati dalla regione terremotata verso altre province. Più di 1,4 milioni di persone sono state sistemate in tende, mentre altre 46mila sono state trasferite in case container. La Banca Mondiale, inoltre, ha stimato che il terremoto ha causato danni fisici diretti per 34,2 miliardi di dollari, l’equivalente del 4% del Pil del Paese nel 2021.

