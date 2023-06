I resti sono stati localizzati a circa 3.810 metri di profondità

I detriti del sommergibile Titan sono stati riportati a terra dopo la sua implosione durante il viaggio verso il relitto del Titanic che ha ucciso le 5 persone a bordo. I detriti sono stati trasportati al porto di St. John’s. La Horizon Arctic, una nave canadese, ha trasportato un veicolo a comando remoto per cercare i pezzi del sommergibile sul fondo dell’oceano vicino al relitto del Titanic. Pelagic Research Services, una società con uffici in Massachusetts e a New York che possiede il drone, ha dichiarato mercoledì in un comunicato di aver completato le operazioni in mare aperto.

I resti sono stati localizzati a circa 3.810 metri di profondità e a circa 488 metri dal Titanic sul fondo dell’oceano, ha dichiarato la scorsa settimana la Guardia Costiera. La Guardia Costiera sta conducendo le indagini sul perché il sommergibile sia imploso durante la discesa del 18 giugno. Il 22 giugno i funzionari hanno annunciato che il sommergibile era imploso e che tutti e cinque i passeggeri erano morti.

