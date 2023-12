Il ragazzino non è sopravvissuto all'attacco di uno squalo bianco mentre faceva surf

Un surfista di 15 anni è morto in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo bianco al largo di Ethel Beach, nella penisola di Yorke, a ovest della sua città natale di Adelaide. Khai Cowley, questo il nome della vittima, era in mare con il padre, quando ha subito l’aggressione del grande pescecane. Inutili i tentativi di rianimarlo una volta riportato a riva. Sotto shock la comunità con diverse persone che hanno portato fiori sulla spiaggia. Sono stati 3 gli attacchi mortali di squali in South Australia dallo scorso maggio.

