Vestiti con abiti tradizionali si sono radunati nella chiesa di legno dell'insediamento

Quest’anno il Natale ha avuto un peso più che spirituale per molti ucraini, dato che il Paese lo ha osservato come festività pubblica il 25 dicembre, invece della data successiva seguita in Russia. Il cambiamento, introdotto con una legge firmata dal presidente Volodymyr Zelenskyy a luglio, riflette sia lo sgomento degli ucraini per l’invasione russa, durata 22 mesi, sia la loro affermazione di un’identità nazionale. Molti ucraini hanno accolto con entusiasmo la decisione di festeggiare il Natale il 25 dicembre. Nel villaggio di Kryvorivnia, migliaia di fedeli, molti dei quali in abiti tradizionali, tra cui le camicie ricamate chiamate vyshyvankas, hanno affollato le strade e si sono riversati nella nota chiesa di legno presente nell’insediamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata