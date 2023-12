Visite turistiche vietate alla cattedrale di Colonia, in Germania, e fedeli sottoposti a controlli di sicurezza

Visite turistiche vietate alla cattedrale di Colonia, in Germania, e fedeli sottoposti a controlli di sicurezza per la messa di mezzanotte della vigilia di Natale. Sono le misure messe in atto dalla polizia tedesca dopo che le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto ieri indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamica potrebbe voler compiere diversi attentati in Europa a Capodanno o a Natale. Tuttavia, un alto funzionario della sicurezza ha esortato le persone a non rifuggire dalle celebrazioni festive per paura. I fedeli hanno assistito a molteplici funzioni presso la cattedrale nonostante il divieto di visite puramente turistiche, mentre il giorno prima la polizia aveva controllato la cattedrale perquisendola con cani antidroga. Anche in Austria, la polizia di Vienna ha affermato che sta rafforzando le misure di sicurezza intorno alle chiese e ai mercatini di Natale.

“Anche se il riferimento era a Capodanno, c’è molta gente nella zona intorno alla cattedrale, oggi c’è la messa di mezzanotte della vigilia di Natale, è una delle cattedrali più visitate, la stazione ferroviaria principale è vicina”, ha detto il portavoce della polizia di Colonia, Wolfgang Baldes, “c’è tanta gente e per questo abbiamo detto che se ci fosse stata un’indicazione avremmo fatto tutto il necessario per tutelare le persone”. Il prevosto della cattedrale Guido Assmann ha sottolineato in un’intervista sul sito web dell’arcidiocesi di Colonia domradio.de che l’interruzione delle visite turistiche non determina un grande cambiamento visto che non sono comunque consentite durante le funzioni religiose, che si svolgono durante tutto il giorno della domenica.

L’imponente cattedrale di Colonia, le cui guglie gemelle raggiungono i 157 metri di altezza, è un’importante destinazione turistica visitata da circa 6 milioni di persone all’anno. Ospita il Santuario dei Tre Re (Arca dei Re Magi), sarcofago triplo dorato e decorato che si dice contenga le reliquie proprio dei Re Magi. La polizia e i funzionari della cattedrale hanno invitato i partecipanti alla messa della domenica sera ad arrivare presto e a non portare borse o borsette. Herbert Reul, ministro degli Interni del Land Nord Reno-Westfalia, ha lanciato un appello ai cittadini in merito al terrorismo: “Si consiglia cautela”, ha detto, ma “non siamo indifesi. Le nostre agenzie stanno utilizzando tutte le informazioni disponibili per proteggerci nel miglior modo possibile”.

“Il mio appello è: andate in chiesa, festeggiate il Natale. La paura è la valuta dei terroristi. Non dovremmo renderla più preziosa”, ha aggiunto Reul. La commissaria per gli Affari interni dell’Unione europea, Ylva Johansson, aveva avvertito il 5 dicembre che l’Europa corre un “enorme rischio di attacchi terroristici” durante le vacanze di Natale a causa delle ripercussioni della guerra tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata