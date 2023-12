Annullate le celebrazioni a causa della guerra tra Israele e Hamas

Betlemme si sta preparando per un Natale sottotono, senza le luci festive e il consueto albero di Natale che svetta sulla Piazza della Mangiatoia, dopo che le autorità locali hanno deciso di rinunciare alle celebrazioni a causa della guerra tra Israele e Hamas. La cancellazione delle festività, che in genere attirano migliaia di visitatori, è un duro colpo per l’economia della città, dipendente dal turismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata