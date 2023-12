Strade imbiancate nel nord del Paese

(LaPresse) La Cina è alle prese, ormai da qualche giorno, con un’ondata di freddo senza precedenti. Soprattutto il nord del Paese sta affrontando basse temperature e neve. Il ghiaccio ha ricoperto anche dei tratti del fiume Giallo nella provincia dello Shanxi. Nella città di Datong, i lavoratori hanno sfidato temperature gelide controllando le condizioni della ferrovia e utilizzando sabbia di quarzo per aumentare l’attrito tra il treno e i binari in mezzo a forti nevicate. Una serie di spazzaneve è stata utilizzata per pulire le strade innevate a Weihai, una città nella provincia orientale cinese dello Shandong.

