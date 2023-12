Alex Saab è stato accolto a Caracas dal presidente dello stato sudamericano

Gli Stati Uniti hanno rilasciato Alex Saab, uno stretto alleato del presidente del Venezuela Nicolás Maduro in cambio della liberazione di 10 americani imprigionati nel paese sudamericano. Saab, considerato un diplomatico venezuelano, è stato accolto da Maduro al suo arrivo a Caracas mercoledì. “Voglio dare il benvenuto a quest’uomo coraggioso, un patriota che ha resistito per 1.280 giorni”, ha detto Maduro.

Il 51 anni, era stato arrestato durante una sosta del suo jet privato per il rifornimento di carburante a Capo Verde mentre era in rotta verso l’Iran, dove era stato inviato per negoziare accordi petroliferi per conto del governo di Maduro.

L’accordo rappresenta la mossa più coraggiosa dell’amministrazione Biden per migliorare le relazioni con la principale nazione produttrice di petrolio ed ottenere concessioni da Maduro. Il più grande rilascio di prigionieri americani nella storia del Venezuela avviene settimane dopo che l’amministrazione Biden ha accettato di sospendere alcune sanzioni.

