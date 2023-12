Protesta a Belgrado: la manifestazione si è chiusa senza incidenti

Centinaia di persone sono scese in piazza a Belgrado, in Serbia, per protestare contro l’esito delle recenti elezioni, che hanno premiato il partito del presidente Aleksandar Vucic. Il Partito del progresso serbo (Sns) ha infatti vinto le elezioni parlamentari con il 46,71% dei voti, mentre il principale cartello delle opposizioni, “La Serbia contro la violenza”, si è fermato al 23,5%, seguito dal Partito socialista serbo (Sps) al 6,5%. Il partito di Vucic ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento e oltre 127 seggi sul totale di 250. I manifestanti hanno cantato “ladri, ladri” davanti al quartier generale della commissione elettorale statale. Alcuni politici dell’opposizione hanno trascorso una notte nell’edificio dopo aver presentato denunce formali contro quella che, secondo loro, è stata una “rapina” da parte dei populisti al governo. Nonostante la rabbia diffusa, la manifestazione si è conclusa senza scontri e incidenti.

