Daihatsu sospenderà tutte le spedizioni di veicoli a causa di presunte frodi sui test in materia di sicurezza. Toyota Motor Corp. afferma che la sua controllata Daihatsu sospenderà le spedizioni di tutti i suoi veicoli dentro e fuori il Giappone dopo che un’indagine ha rilevato test impropri su 64 modelli. Toyota, citando i risultati del panel, ha affermato che la sua indagine ha rilevato 174 nuovi casi di irregolarità nei test di sicurezza e in altre procedure in 25 categorie di test, oltre ai problemi segnalati in precedenza.”Siamo spiacenti di aver tradito la fiducia dei nostri clienti”, ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Daihatsu, Soichiro Okudaira.

