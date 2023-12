Avviata un'indagine per stabilire le cause della deflagrazione

Un’esplosione seguita da un incendio nel principale deposito di carburante della Guinea, nella capitale Conakry, ha provocato almeno 13 morti e oltre 170 feriti. La massiccia esplosione è avvenuta nel deposito della Guinean Petroleum Company dopo la mezzanotte di domenica, causando danni significativi nel cuore del quartiere amministrativo di Kaloum, dove si trova la maggior parte degli uffici governativi. Almeno 89 delle 178 persone ferite sono state curate e sono state dimesse dalle strutture sanitarie. Le autorità hanno affermato che è stata avviata un’indagine per rivelare cosa abbia causato l’esplosione nel deposito, che fornisce la maggior parte del carburante in Guinea. Il deposito era in procinto di essere trasferito in un altro sito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata