La tv di Stato iraniana ha riferito sabato che l’Iran ha giustiziato “una spia del Mossad israeliano” nel sud-est del Paese. Il rapporto spiega che la spia era legata ai servizi segreti stranieri, tra cui il Mossad: è accusata di coinvolgimento nella divulgazione di informazioni classificate. L’organo giudiziario ha giustiziato la persona in una prigione di Zahedan, la capitale della provincia sud-orientale di Sistan e Baluchistan. Il rapporto non ha identificato la persona. Nell’aprile del 2022, agenti dei servizi segreti iraniani hanno arrestato tre persone che, secondo loro, appartenevano a un gruppo legato al Mossad. Non è chiaro se la persona giustiziata fosse una di loro.

