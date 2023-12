L'esemplare era lungo quasi 16 metri

Una balenottera morta è stata ritrovata lo scorso fine settimana su una spiaggia di San Diego, in California. L’esemplare era lungo quasi 16 metri e, secondo gli esperti, poteva avere circa due anni. A un primo esame sul corpo del cetaceo non sono stati scoperti segni evidenti della causa della morte, sebbene sanguinasse da un fianco. La ferita, tuttavia, non sembrava così grave da causarne il decesso. La giovane femmina di balenottera comune è stata trovata domenica 10 dicembre a Mission Beach. I bagnini hanno tentato senza successo di rimorchiare il mammifero in mare. Le balenottere comuni sono le seconde balene più grandi del mondo dopo quelle azzurre. Possono crescere fino a 24 metri di lunghezza e pesare circa 50 tonnellate. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, sono in pericolo di estinzione e si pensa che siano circa 8.000 gli esemplari al largo della costa occidentale degli Stati Uniti.

