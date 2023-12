Villaggi senza elettricità, scuole chiuse. Decine di voli in ritardo

Forti gelate e nevicate hanno colpito diverse regioni della Russia, specialmente nella regione di Khabarovsk, all’estremità orientale del Paese, e nella Repubblica di Tuva, situata nella Siberia russa. Secondo la televisione di Stato russa, 16 voli di compagnie aeree locali hanno subito ritardi, con più di 300 persone in attesa di partenza. I voli sono rimasti bloccati più a lungo a Khabarovsk a causa di un ciclone. Scuole e asili sono chiusi. Secondo i meteorologi, il giorno più freddo sarà il 17 dicembre. Durante il giorno si prevede che la temperatura media scenda fino a -20-25 gradi centigradi. Nel nord della Repubblica di Tuva, cinque distretti sono rimasti senza elettricità a causa dell’aumento del carico sulla rete elettrica. Le squadre di soccorso hanno effettuato i lavori di ripristino. Nella regione di Omsk, le reti di riscaldamento non hanno resistito al gelo e le finestre degli appartamenti erano coperte di ghiaccio. Nel frattempo, il Ministero russo per le emergenze ha lanciato due allerte nella regione di Magadan a causa di nevicate e forti venti.

