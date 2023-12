Così l'Alto rappresentante per la politica estera al suo arrivo al Consiglio Affari esteri

“Sappiamo che il premier ungherese Viktor Orban ha viaggiato nel mondo, è andato in Argentina, ha visitato Macron, sicuramente” il suo veto “sarà in cima alla discussione all’ordine del giorno, spero che l’unità europea non verrà spezzata, perché non è il momento di indebolire il nostro supporto all’Ucraina. Al contrario, è il momento di aumentarlo”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri.

Budapest all’Ue: “Non cediamo a ricatti”

“Il tema del dibattito” europeo “di questa settimana sarà soprattutto l’Ucraina. La maggior parte dei politici europei vuole prendere decisioni significative e presentare un accordo strategico sul futuro dell’Europa. Continuiamo a prendere le nostre decisioni secondo gli interessi europei e nazionali e non permettiamo alcun tipo di pressione, indipendentemente da chi provenga, o ricatto“. Lo scrive su Facebook il ministro ungherese degli Esteri e del Commercio, Péter Szijjártó, postando foto del Consiglio affari esteri in corso a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata