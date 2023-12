Il capo del Cremlino a Severodvinsk

Il presidente russo, Vladimir Putin, si è recato in un cantiere navale per assistere alla messa in servizio di due nuovi sottomarini nucleari, una visita che ha messo in mostra la potenza nucleare del Paese nel contesto dei combattimenti in Ucraina. Il viaggio di Putin al cantiere navale Sevmash di Severodvinsk, nella regione russa nord-occidentale di Archangelsk, giunge 3 giorni dopo che ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi per un altro mandato di 6 anni, nelle elezioni del 2024. Putin ha assistito all’innalzamento della bandiera della Marina sui sottomarini nucleari di recente costruzione ‘Imperatore Alessandro III’ e ‘Krasnoyarsk’.

