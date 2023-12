Pioggia di lanci dalla Striscia verso il centro dello stato ebraico

Lunedì diversi razzi sono stati lanciati da Gaza verso il centro di Israele. Ci sono danni nella città di Holon a strade e auto mentre un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo non grave dai frammenti. Sirene d’allarme sono risuonate anche a Tel Aviv, Or Yehuda, Bat Yame Rishon Lezion.

