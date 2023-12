Il capo dell'agenzia per i rifugiati palestinesi: "È la situazione peggiore che io abbia mai visto"

Il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, Philippe Lazzarini, intervenendo al Forum di Doha, in Qatar, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, avvertendo che è necessario per porre fine “all’inferno sulla Terra” che si sta verificando nella regione. “È sicuramente la situazione peggiore che io abbia mai visto”, ha detto Lazzarini. E ancora: “La gente si rivolge all’Onu per cercare protezione, ma nemmeno la bandiera blu (dell’Onu ndr.) è più protetta. Secondo tutti i resoconti, la situazione ha raggiunto una natura catastrofica”.

