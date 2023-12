Gli attacchi antiebraici sono aumentati in Europa dopo l'inizio della guerra a Gaza

Diverse migliaia di persone sono scese domenica nelle strade di Bruxelles, capitale del Belgio, per prendere parte a una marcia contro l’antisemitismo, che è aumentato vertiginosamente in Europa sulla scia della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. I manifestanti hanno esposto cartelli con la scritta “Non è necessario essere ebrei per marciare contro l’antisemitismo”, “l’antisemitismo uccide” e altri slogan. Joël Rubinfeld, presidente della Lega belga contro l’antisemitismo, ha affermato che il Belgio ha assistito a un “aumento di oltre il 1.000%” di incidenti antiebraici dall’attacco del 7 ottobre contro Israele da parte dei militanti di Hamas che ha innescato la guerra.

