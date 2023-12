Standing ovation durante la cerimonia nel municipio della capitale norvegese

Il premio Nobel per la Pace 2023 dell’attivista iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere a Teheran, è stato consegnato ai figli gemelli 17enni Ali e Kiana Rahmani, che hanno ricevuto il diploma e la medaglia d’oro destinati alla madre. I figli di Mohammadi vivono in esilio a Parigi con il padre. Nella cerimonia nel municipio di Oslo, in Norvegia, per ricordare Mohammadi è stata collocata una sedia vuota, dietro la quale è stato posto un ritratto, scelto dalla stessa attivista, che la mostra sorridente e in abiti colorati. Lunga standing ovation della platea al momento della consegna del premio.

