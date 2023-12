Il cancelliere tedesco durante il congresso dell'Spd

Il cancelliere tedesco, Olaf Schol, ribadisce il sostegno della Germania ad Ucraina e Israele. “Deve esserci, chiarezza: in Europa i confini non vengono più spostait con la forza, e questo è esattamente ciò che Putin ha messo in discussione”, ha detto Scholz nel corso del congresso del Partito socialdemocratico (Spd) a Berlino. “Vorrei dirlo molto chiaramente: continuiamo a sostenere l’Ucraina nella sua difesa”, ha tuonato Scholz che ha poi aggiunto: “La Germania sta al fianco di Israele, sosterremo il Paese e sosteniamo il suo diritto all’autodifesa”.

