L'annuncio durante una cerimonia al Cremlino

Il presidente russo, Vladimir Putin, si ricandiderà alla presidenza nelle elezioni in programma nel marzo 2024. Lo ha annunciato lui stesso, durante una cerimonia di premiazione al Cremlino. Putin gode ancora di un ampio sostegno, dopo quasi un quarto di secolo al potere, nonostante abbia dato il via alla guerra in Ucraina che ha avuto un costo alto causato la morte di migliaia di russi e ha scatenato attacchi all’interno della Russia stessa.

