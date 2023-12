Nella Striscia 21 ospedali fuori uso, morti 287 operatori sanitari

Continua la guerra Israele-Hamas, nella notte le forze dello Stato ebraico hanno compiuto nuovi attacchi aerei su Gaza. Secondo quanto riporta Al Jazeera, le forze israeliane hanno colpito oggi diverse aree della Striscia, compreso il campo profughi di Jabalia. Ieri i media israeliani hanno diffuso immagini di decine di uomini seduti per terra su una strada, sotto il controllo dei soldati di Tel Aviv: sarebbero “combattenti di Hamas” che si sono arresi in massa all’esercito.

10:50 Almeno 6 morti e molti feriti in Cisgiordania

Il ministero della Salute palestinese afferma che almeno sei persone sono state uccise e molte ferite nei raid israeliani nella Cisgiordania occupata durante la notte e questa mattina.Secondo quanto riporta Al Jazeera, Israele continua a bombardare intensamente la Striscia di Gaza, mentre le strutture sanitarie e gli aiuti umanitari si stanno sgretolando a causa degli intensi combattimenti.

8.35 Onu: “In 24 ore entrati a Gaza solo 69 camion di aiuti”

Solo 69 camion di aiuti umanitari sono entrati ieri a Gaza, fa sapere l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, rivelando una cifra molto inferiore a quella auspicata dagli Stati Uniti e dai gruppi umanitari internazionali.Secondo quanto riporta ‘The Times of Israel’, gli Stati Uniti hanno detto a Israele che vogliono che la quantità di aiuti entrati a Gaza durante la tregua della scorsa settimana venga sostenuta e incrementata per andare avanti. Duecento camion di aiuti entravano a Gaza ogni giorno durante la tregua, ma da quando è stata interrotta il numero di camion giornalieri non è mai stato più della metà di quella cifra, e giovedì è sceso a 69 camion.

8.15 Attacchi aerei su Gaza, 5 morti a Nuseirat

Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza. Secondo quanto riporta Al Jazeera, le forze israeliane hanno colpito oggi diverse aree della Striscia di Gaza, compreso il campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza.Inoltre, un attacco aereo contro una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, ha ucciso cinque persone.

7.55 A Gaza 21 ospedali fuori uso, morti 287 operatori sanitari

21 ospedali a Gaza sono fuori servizio. Secondo gli ultimi dati del dipartimento dei media del governo di Gaza, almeno 110 centri sanitari hanno cessato le operazioni insieme a 21 ospedali da quando la guerra di Israele a Gaza è iniziata il 7 ottobre.Il rapporto, riportato da Al Jazeera, afferma inoltre che 287 operatori sanitari sono stati uccisi negli attacchi israeliani nello stesso periodo e che la distruzione di almeno 58 ambulanze ha gravemente ostacolato il trasporto dei feriti verso i luoghi in cui le cure sono ancora disponibili a Gaza.

7.45 Usa a Israele: “Aumentare sforzi a difesa civili Gaza”

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti ha parlato dei combattimenti a Gaza con la controparte israeliana. Lo riposta Haaretz, secondo cui il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha parlato venerdì con il suo omologo israeliano, il ministro della Difesa Yoav Gallant, sollecitando “maggiori sforzi per proteggere i civili a Gaza, aumentare la fornitura di assistenza umanitaria e frenare la violenza dei coloni estremisti in Cisgiordania”.

7.38 Israele diffonde i nomi di 2 riservisti morti a Gaza

L’esercito israeliano ha diffuso i nomi di due riservisti uccisi nei combattimenti a Gaza. Secondo quanto riporta Haaretz, si tratta del sergente maggiore Eyal Meir Berkowitz, 28 anni di Gerusalemme, e del sergente maggiore Kobi Dvash, 41 anni di Tiberio.

