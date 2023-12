Infuria la battaglia a Khan Younis. Decine di migliaia di palestinesi in fuga verso il Sud della Striscia

Nuovi scontri nella Striscia di Gaza. Le truppe israeliane hanno combattuto contro i militanti di Hamas nel centro della seconda città più grande della Striscia di Gaza, Khan Younis. L’offensiva di terra ha costretto decine di migliaia di palestinesi a fuggire verso il confine meridionale della Striscia, impedendo ai gruppi umanitari di consegnare cibo, acqua e altri rifornimenti.

A due mesi dall’inizio della guerra, l’offensiva israeliana nel sud di Gaza sta dunque portando a Khan Younis gli stessi feroci combattimenti urbani e gli stessi duri bombardamenti che nelle ultime settimane avevano cancellato gran parte di Gaza City e la parte settentrionale del territorio. Ma nel sud, le aree in cui i palestinesi possono cercare sicurezza si stanno rapidamente restringendo. Prima dell’assalto, Israele ha esortato i residenti a evacuare Khan Younis, luogo d’infanzia di importanti leader di Hamas. Ma gran parte della popolazione della città rimane al suo posto, insieme a un gran numero di sfollati dal nord di Gaza che non possono andarsene o sono cauti nel fuggire nell’estremo sud disastrosamente sovraffollato.

Tagliate fuori dagli aiuti esterni, le persone nei rifugi gestiti dalle Nazioni Unite a Khan Younis stanno lottando per accaparrarsi cibo, ha affermato Nawraz Abu Libdeh, un residente del rifugio che è stato sfollato sei volte. “La guerra della fame è iniziata”, ha detto. “Questa è la peggiore di tutte le guerre.” Secondo le Nazioni Unite circa 1,87 milioni di persone – oltre l’80% della popolazione di 2,3 milioni – sono già fuggite dalle proprie case, molte delle quali sfollate più volte. Quasi tutta la popolazione è ora ammassata nella parte meridionale e centrale di Gaza, dipendente dagli aiuti. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Iran: “Prossimi giorni terribili per regime israeliano”

“La resistenza islamica ha finora risposto con forza agli atti di aggressione del regime israeliano e, con questa tendenza, i prossimi giorni saranno molto terribili per il regime israeliano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, in una telefonata ieri sera con lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar. Lo riporta l’agenzia Irna. Entrambi hanno condannato i crimini israeliani contro le donne e i bambini palestinesi a Gaza e hanno chiesto un’azione immediata da parte della comunità internazionale per fermare il genocidio e i crimini di guerra nel territorio assediato.

09:50 Media, Israele ha bombardato città di Rafah nella notte

La città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, è stata colpita nella notte da pesanti bombardamenti israeliani nonostante l’esercito di Tel Aviv avesse in precedenza affermato che la città era un rifugio sicuro per gli sfollati palestinesi costretti a lasciare il nord della Striscia e la città di Khan Younis, ora al centro dei combattimenti. “L’esercito israeliano ha ordinato con tono minaccioso di trasferirsi a Rafah perché è sicura, ma a partire dalla notte scorsa almeno cinque case sono state prese di mira e distrutte. E stiamo parlando di un gran numero di persone uccise”, ha detto il corrispondente sul posto di Al Jazeera, Hani Mahmoud. “Questi attacchi non sono concentrati in un’unica zona di Rafah”, ha riferito, “sono state prese di mira più località. Non esiste letteralmente alcun posto sicuro nella Striscia di Gaza, comprese le aree designate da Israele come sicure”.

09:40 Israele, morti altri 2 soldati, 86 da inizio guerra

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito della morte di altri 2 soldati nei combattimenti nella Striscia di Gaza. Si tratta del sergente maggiore Amit Bonzel, 22 anni, dell’unità di ricognizione della Brigata paracadutisti, di Shoham, e del sergente maggiore Alemnew Emanuel Feleke, 22 anni, dell’unità Duvdevan della Brigata commando, di Kiryat Gat. Feleke era stato ferito il 5 dicembre durante i combattimenti nel sud di Gaza ed è morto ieri a causa delle ferite riportate. Lo riporta il Times of Israel. Salgono così a 86 i soldati israeliani morti dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas

09:30 Esercito Israele: “Continuiamo ad avanzare a Khan Younis”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) continuano ad avanzare a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre l’aeronautica prosegue gli attacchi aerei. In uno dei combattimenti, due miliziani di Hamas sono usciti da un tunnel e hanno aperto il fuoco contro i soldati israeliani che li hanno uccisi e hanno distrutto il tunnel. Nel frattempo, nel nord della Striscia, le truppe dell’Idf stanno avanzando anche nel campo di Jabaliya, catturando numerosi avamposti di Hamas e uccidendone i militanti. La Marina sostiene le truppe di terra bombardando la Striscia di Gaza lungo la costa. Lo riporta il Times of Israel.

