Vladimir Putin non ha ancora sciolto le riserve sulla sua ricandidatura

Il Consiglio della Federazione russa ha fissato le elezioni presidenziali per il 17 marzo 2024. Lo riferisce Ria Novosti, che ha visionato il decreto relativo. Il momento in cui il decreto entrerà in vigore, cioè dal giorno della sua pubblicazione ufficiale, segnerà l’effettivo inizio della campagna elettorale. L’attuale presidente russo Vladimir Putin non ha ancora sciolto le riserve su una sua possibile ricandidatura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata