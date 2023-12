Il lancio in attesa di inviare astronauti iraniani nello spazio nei prossimi anni

L’Iran ha dichiarato di aver inviato in orbita una capsula con a bordo animali mentre si prepara per le missioni umane nei prossimi anni. Il ministro delle Telecomunicazioni Isa Zarepour, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, ha affermato che la capsula è stata lanciata in orbita per 130 chilometri. Zarepour ha aggiunto che il lancio della capsula ha lo scopo di inviare gli astronauti iraniani nello spazio nei prossimi anni.

La TV di Stato ha mostrato le riprese di un razzo Salman che trasportava la capsula nello spazio. Teheran afferma che il suo programma satellitare è destinato alla ricerca scientifica e ad altre applicazioni civili. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali guardano con sospetto al programma perché la stessa tecnologia può essere utilizzata per sviluppare missili a lungo raggio.

