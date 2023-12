Il capo di gabinetto Yermak: "Rischio di sconfitta senza gli aiuti Usa"

Le ultime notizie dal conflitto in Ucraina, nel 651esimo giorno dall’inizio dell’invasione russa. Mentre al Senato negli Stati Uniti si discute sull’invio di ulteriori fondi a Kiev, il capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky afferma che c’è un “grande rischio” di sconfitta senza gli aiuti Usa. Proprio il leader di Kiev ha annunciato, intanto, che parteciperà a un vertice del G7 in videoconferenza. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

06:29 Zelensky parteciperà a vertice in videoconferenza del G7

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida terrà nel pomeriggio un vertice online del G7 al quale parteciperà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno. I leader del G7 – ha spiegato Tokyo – discuteranno di “questioni importanti che la comunità globale si trova ad affrontare”, inclusa la situazione in Ucraina e in Medioriente.

06:10 Yermak: “Rischio sconfitta senza aiuti Usa”

Se gli Stati Uniti rinviano gli aiuti militari all’Ucraina, c’è un “grande rischio” che il paese possa perdere la guerra con la Russia. Lo ha detto il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak. Parlando all’Istituto americano per la pace durante una visita a Washington, Yermak ha affermato che la mancata approvazione da parte del Congresso di ulteriori aiuti all’Ucraina potrebbe rendere “impossibile” liberare ulteriori territori presi dalla Russia e quindi “il grosso rischio di perdere questa guerra”. “Se l’aiuto di cui si sta discutendo al Congresso sarà rinviato”, “c’è il grosso rischio che possiamo trovarci nella stessa posizione (dove) ci troviamo ora”, ha detto Yermak, parlando in inglese. “Ecco perché è estremamente importante che questo sostegno venga votato e venga votato il prima possibile”, ha affermato.

06:00 Zelensky non partecipa a briefing virtuale al Senato Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha partecipato a un briefing virtuale in programma ieri al Senato Usa per discutere della situazione della guerra. Il leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, ha riferito: “Qualcosa è accaduto all’ultimo minuto“.

