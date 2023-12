Sotto attacco anche la regione del Donetsk

Nuova offensiva russa su Kherson, in Ucraina. Un video diffuso dalle autorità locali ha mostrato i corpi di alcune vittime riversi in strada. Una struttura medica, inoltre, è stata colpita e quattro medici sono stati feriti. Sotto attacco anche la regione del Donetsk. Le immagini pubblicate dalla polizia nazionale ucraina riprendono i Vigili del fuoco mentre sono impegnati a spegnere un incendio in un edificio danneggiato: due le persone rimaste ferite.

