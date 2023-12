L'incontro bilaterale a Mosca tra i ministri degli Esteri Lavrov e Amirabdollahian

La Russia e l’Iran hanno firmato un nuovo accordo. Si tratta di una “dichiarazione sui modi e gli strumenti per contrastare, mitigare e compensare le conseguenze negative delle misure coercitive unilaterali” stabilite dall’Occidente. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante una conferenza stampa a Mosca, dopo l’incontro bilaterale con il suo omologo iraniano Hossein Amirabdollahian. “Si tratta di un passo importante per aumentare il coordinamento degli sforzi dei membri della comunit√† mondiale per superare le sanzioni illegali, che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno reso un sostituto della diplomazia”, ha aggiunto Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata