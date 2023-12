Sfilata di Chevy Bel Air, Ford Fairlanes, Pontiac e Volkswagen Maggiolini

Le auto d’epoca americane che ci si aspetterebbe di vedere nei musei degli Stati Uniti hanno gareggiato per le strade de L’Avana in occasione dell’annuale Rally di auto d’epoca e classiche. Le Chevy Bel Air, le Ford Fairlanes, le Pontiac, le Volkswagen Maggiolini degli anni ’50 e alcuni modelli Ford più vecchi hanno sfilato per le strade della capitale cubana. Dipinte con insoliti colori vivaci, le auto oggi vengono utilizzate principalmente per portare i turisti a fare passeggiate lungo il Malecon della città o la diga marittima e altri siti popolari della capitale cubana.

