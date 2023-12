Disagi sulle autostrade e interruzioni di corrente elettrica in migliaia di case

La neve ha imbiancato alcune parti del Regno Unito, causando disagi agli automobilisti e interrompendo la corrente elettrica in migliaia di case. A Grizedale, nel Lake District, i media hanno riferito che a causa delle condizioni meteorologiche avverse c’era un solo accesso al villaggio. Oltre 2.500 persone sono rimaste senza elettricità in Cumbria, come riferito da Electricity North West. Il Met Office, l’agenzia meteorologica del Regno Unito, ha emesso un’allerta meteo per ghiaccio in alcune parti delle Midlands, nel nord dell’Inghilterra, in gran parte del Galles settentrionale e centrale e nella Scozia orientale.

