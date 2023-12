Continuano le ricerche degli alpinisti dispersi

In Indonesia il Monte Marapi, alto quasi 2.900 metri, continua ad emettere cenere dopo una violenta eruzione mentre i soccorritori indonesiani cercano i 12 alpinisti ancora dispersi. Il vulcano ha emesso colonne di cenere alte fino a 3.000 metri durante l’ultima eruzione e nuvole di cenere si sono diffuse per diversi chilometri ricoprendo villaggi e città vicine con tonnellate di detriti vulcanici. Le autorità hanno distribuito maschere invitando i residenti a indossare occhiali per proteggersi dalla cenere vulcanica.

