Maya Gurung e Surendra Pandey sono riusciti a far registrare la loro unione in un villaggio vicino a Kathmandu

Maya Gurung, donna transgender, ha potuto registrare legalmente il suo matrimonio con Surendra Pandey in Nepal. La bella notizia è arrivata da un piccolo ufficio di un villaggio vicino a Kathmandu. La coppia ha promesso di continuare a battersi per cambiare le leggi del Paese che non riconosce il cambio di sesso ai suoi cittadini. All’inizio di quest’anno la corte suprema della Nazione asiatica aveva emesso un’ordinanza provvisoria che consente per la prima volta la registrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Da poco, inoltre, il ministero dell’Interno ha apportato delle modifiche per permettere a tutti gli uffici amministrativi locali di protocollare le unioni, dato che alcuni funzionari si erano rifiutati.

