Gli agenti hanno usato manganelli e gas lacrimogeni. Feriti lievi da entrambe le parti

Tensione a Kathmandu per la manifestazione dei sostenitori dell’ex re del Nepal, Gyanendra. La polizia in assetto antisommossa ha usato manganelli e gas lacrimogeni per fermare i manifestanti che hanno sventolato bandiere nazionali e cori pro monarchia. Ci sono stati feriti lievi da entrambe le parti. Sostenitori dell’ex re sono venuti a Kathmandu da tutto il Paese per chiedere il ritorno della monarchia abolita nel 2008. Hanno accusato il governo e i partiti politici di corruzione e di fallimento nella governance.

