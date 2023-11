Rilasciati nella notte altri 30 prigionieri palestinesi, tra cui l'attivista 22enne Ahed Tamimi

Gli ultimi aggiornamenti dal conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. In mattinata il Qatar ha dichiarato che è stato esteso in extremis di un altro giorno l’accordo per la tregua tra le due parti, in scadenza alle 7 del mattino. Ma resta la tensione nella regione: sei persone sono state ferite in un attentato a Gerusalemme, e i due attentatori sono stati uccisi dalla polizia israeliana. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

07:15 Spari a Gerusalemme: 6 feriti e uccisi i 2 attentatori

La polizia israeliana ha dichiarato che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco giovedì contro persone in attesa dell’autobus lungo un’autostrada principale all’ingresso di Gerusalemme. Sei persone sono state ferite, tre delle quali in modo grave, nell’attacco avvenuto all’ora di punta del mattino. La polizia ha dichiarato che i due attentatori sono stati uccisi.

06:22 Tregua estesa di un giorno alle stesse condizioni

Israele e Hamas hanno concordato di estendere la tregua di un altro giorno pochi minuti prima della sua scadenza, ha dichiarato il Qatar, che ha svolto un ruolo di mediazione tra le due parti. La tregua sarebbe dovuta scadere giovedì mattina. I negoziati per estenderla sono stati al limite, con disaccordi dell’ultimo minuto sugli ostaggi che Hamas avrebbe dovuto liberare in cambio di un altro giorno di cessazione dei combattimenti. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che la tregua è stata prorogata alle stesse condizioni del passato, in base alle quali Hamas ha rilasciato 10 ostaggi israeliani al giorno in cambio di 30 prigionieri palestinesi.

01:23 Israele rilascia 30 prigionieri palestinesi

Le autorità israeliane hanno rilasciato trenta detenuti palestinesi, dopo un ritardo di diverse ore. Le riprese video di Al Jazeera hanno mostrato diversi veicoli della Croce Rossa che trasportavano i palestinesi rilasciati dalla prigione di Ofer. A ritardare il rilascio, gli scontri tra le forze israeliane e i palestinesi nella città di Beitunia, dove si trova la prigione di Ofer. Tra i prigionieri rilasciati c’è l’attivista 22enne Ahed Tamimi. La scrittrice, membro di una famiglia importante del villaggio di Nabi Salih in Cisgiordania, è considerata un simbolo della resistenza contro l’occupazione israeliana attraverso azioni di protesta e di confronto con i soldati dello Stato ebraico da quando aveva circa 11 anni. Tamimi è stata condannata a otto mesi di prigione per aver schiaffeggiato e preso a calci un soldato israeliano nel 2017 dopo che suo cugino quindicenne era stato colpito alla testa con un proiettile di gomma durante una protesta. L’incidente è stato filmato, portando alla fama mondiale l’attivista. La giovane è stata nuovamente arrestata nel novembre di quest’anno per presunto incitamento alla violenza sui social media in seguito all’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. L’esercito israeliano ha affermato che Tamimi era sospettata di incitamento alla violenza e di appello ad attività terroristiche. L’arresto sembrava correlato a un post su Instagram di un account a nome dell’attivista, che faceva riferimento a Hitler e prometteva di “massacrare” gli israeliani. La famiglia Tamimi ha sostenuto che Ahed non ha scritto il post, affermando che proveniva da uno delle tante dozzine di account che la impersonificavano o dal risultato di un hackeraggio.

Biden: “Ostaggio Usa è al sicuro in Egitto”

Liat Beinin, la donna con doppia cittadinanza israeliana e statunitense che era stata catturata da Hamas, è “al sicuro oltre il confine in Egitto“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, parlando con i giornalisti che lo stanno seguendo in Colorado. Il presidente ha detto di avere parlato con i genitori della donna e che “le cose stanno andando bene” e “dovrebbe essere presto a casa”. Biden non ha risposto alle domande sugli altri ostaggi statunitensi ancora in mano ad Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata