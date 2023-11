Videomessaggio del premier dello Stato ebraico

(LaPresse) “Negli ultimi giorni ho sentito una domanda: Israele tornerà a combattere una volta terminata questa fase di restituzione degli ostaggi? La mia risposta è un sì inequivocabile. Non c’è modo di non tornare a combattere fino alla fine“. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio.

