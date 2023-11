Il ministro degli esteri di Kiev a Bruxelles per il Consiglio Nato-Kiev: "Riprendere le terre occupate, non c'è nessuno stallo"

“Il messaggio che porto è che dobbiamo continuare a combattere. L’Ucraina non si tirerà indietro. Siamo strategici, il che significa che l’integrità territoriale all’interno dei confini riconosciuti a livello internazionale rimane invariata dal 1991 e nulla ci fermerà. E la questione qui non è solo la sicurezza dell’Ucraina, ma la sicurezza e l’incolumità dell’intero spazio euroatlantico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al suo arrivo al Consiglio Nato-Ucraina al livello ministeriale nel quartier generale dell’Alleanza atlantica. Per quanto riguarda la situazione sul campo di battaglia, Kuleba ha commentato: “non c’è alcuno stallo“.

Kuleba: “Creare spazio euroatlantico industrie della difesa”

“Dobbiamo creare uno spazio comune euroatlantico delle industrie della difesa. Questo è l’unico modo non solo per continuare ad aiutare l’Ucraina a un livello sufficiente, ma anche per garantire la sicurezza e le capacità di difesa degli stessi paesi della Nato” ha aggiunto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al suo arrivo al Consiglio Nato-Ucraina al livello ministeriale nel quartier generale dell’Alleanza atlantica. “La vittoria dell’Ucraina è nell’interesse non solo dell’Ucraina, ma dell’intera comunità euroatlantica. Non sarebbe un’esagerazione affermare che difendere l’Europa senza l’Ucraina è un compito inutile. Non si può farlo semplicemente per una semplice ragione: attualmente disponiamo dell’esercito più forte e agguerrito d’Europa”, ha poi aggiunto in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Mosca: “Sventato attentato a stazione ferroviaria della capitale”

Un attentato terroristico è stato sventato a Mosca, capitale della Russia. Lo riporta Ria Novosti. Secondo quanto spiegato un uomo avrebbe pianificato un esplosione in una stazione ferroviaria. Il sospetto è stato arrestato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata