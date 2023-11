Samuel Paty fu decapitato dopo aver mostrato caricature di Maometto

È iniziato a Parigi il processo per 6 adolescenti accusati di essere coinvolti nell’omicidio dell’insegnante Samuel Paty, che aveva mostrato in classe caricature di Maometto, pubblicate dal giornale satirico Charlie Hebdo. Paty, insegnante di storia e geografia, era stato pugnalato e decapitato il 16 ottobre 2020, vicino alla sua scuola in un sobborgo nord-occidentale di Parigi, da un diciottenne di origine cecena che si era radicalizzato, ucciso a sua volta dalla polizia. Gli imputati sono arrivati questa mattina al tribunale di Parigi, con i volti nascosti dietro maschere e cappucci, accompagnati dalle loro famiglie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata