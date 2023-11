La protesta a margine dell'evento con Borrell

Dimostranti pro-Palestina hanno tenuto una manifestazione di fronte all’Hospital de Sant Pau, a Barcellona dove si tiene il meeting per l’Unione del Mediterraneo. L’alto commissario per la politica estera della Ue Josep Borrell e altri 40 tra ministri e rappresentati di paesi della Ue partecipano all’evento. Pro-Palestinian protesters demonstrate in front of the Hospital de Sant Pau in Barcelona, where the Union for the Mediterranean meeting is taking place. The European Commissioner, Josep Borrell, and 40 ministers or representatives of foreign affairs from Mediterranean countries are present at the meeting.

