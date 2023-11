Monsignor Braida recita l'Angelus in collegamento video

“Oggi non posso affacciarmi alla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni“. Lo ha detto Papa Francesco, in collegamento video dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell’Angelus, spiegando che “a leggere la riflessione sarà monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa, e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza”.

