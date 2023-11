Cittadini al voto per le autorità locali

Domenica di voto in Corea del Nord dove si eleggono alcune autorità locali. Un evento che si svolge ogni quattro anni e che viene accompagnato da spettacoli estemporanei. I media statali mostrano persone che ballano fuori dai seggi elettorali in sequenze ripetute in tutto il paese. Questo tipo di danze pubbliche organizzate sono comuni in Corea del Nord in qualsiasi giorno ci sia un evento importante, un anniversario o un giorno festivo. A differenza di altri paesi, non viene presentata alcuna discussione pubblica sui diversi candidati e sui loro meriti. Non c’è alcuna campagna pubblica di elettori. I membri del pubblico vengono mostrati mentre sfilano nei seggi elettorali, prendendo le schede di carta, prima di andare a votare. Questa volta, i media stranieri hanno riferito che in alcuni casi potrebbe esserci più di un candidato tra cui scegliere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata