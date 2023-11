Migliaia di persone in corteo a Sana'a

Migliaia di persone sono scese per le strade di Sana’a, capitale dello Yemen, per manifestare a sostegno della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Il corteo, che si è svolto venerdì 24 novembre, si è tenuto il il giorno in cui è entrato in vigore un cessate il fuoco di quattro giorni nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Come parte dell’accordo di tregua, i militanti di Hamas rilasciano 24 ostaggi che erano stati tenuti prigionieri per settimane, mentre Israele ha scarcerato 39 palestinesi. L’accordo ha aperto la strada all’afflusso nella Striscia di Gaza degli aiuti umanitari, passati attrasverso il valico di Rafah, estremamente necessari per la popolazione.

